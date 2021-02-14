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НХЛ

Перенесший коронавирус вратарь "Вашингтона" Самсонов будет набирать форму в фарм-клубе

Голкипер приступил к тренировкам 8 февраля

ТАСС, 14 февраля. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Илья Самсонов переведен в фарм-клуб. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

23-летний вратарь провел два матча в сезоне, последний - 17 января, после чего заразился коронавирусом. Голкипер вернулся к тренировкам 8 февраля. В следующем матче "Вашингтон" сыграет против "Питтсбурга" в воскресенье (начало - 23:00 мск).

Самсонов выступает за "Вашингтон" с 2018 года. Перед стартом чемпионата россиянин рассматривался как основной вратарь команды. Всего в НХЛ он провел 28 матчей, в которых одержал 17 побед, отражая в среднем 91% бросков. Россиянин был выбран "Вашингтоном" на драфте 2015 года под общим 22-м номером.

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