Биатлонистка Казакевич заявила, что на чемпионате мира флаг и гимн России у нее в сердце

БЛЕД /Словения/, 14 февраля. /ТАСС/. Запрет на использование государственных символов на чемпионате мира по биатлону не является большой проблемой для Ирины Казакевич, поскольку никто не запрещает ей чувствовать себя россиянкой. Об этом она рассказала журналистам в воскресенье после гонки преследования.

Казакевич стала лучшей в российской команде, заняв 23-е место. Отказаться от использования государственных символов и гимна страны на чемпионате мира российскую команду обязывают санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые вступили в силу в декабре прошлого года.

"Все равно все знают, что мы из России, поэтому все это не имеет значения, - сказала Казакевич. - Конечно, если бы предоставился шанс финишировать с флагом, было бы обидно им не воспользоваться, но пока мы к этому, возможно, не готовы. Возможно, будем готовы через год на Олимпиаде, хотя там тоже будем без флага".

"Но флаг и гимн в любом случае в нашем сердце. Если кто-то выиграет гонку на чемпионате мира или эстафету, думаю, каждый спортсмен будет петь гимн, и этому никто не помешает", - добавила она.

Санкции WADA будут действовать до середины декабря 2022 года. Они распространяются только на чемпионаты мира и Олимпийские игры.