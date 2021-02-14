Конькобежец Румянцев стал третьим на дистанции 10 000 м на чемпионате мира

ТАСС, 14 февраля. Россиянин Александр Румянцев занял третье место в забеге на 10 000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту. Соревнования проходили в нидерландском Херенвене.

Конькобежка Воронина стала второй на дистанции 5 000 м на чемпионате мира

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Россиянин преодолел дистанцию за 12 минут 54,746 секунды, установив рекорд России. Победу одержал швед Нильс Ван дер Пул (12.32,952), который установил новый мировой рекорд, прежнее достижение принадлежало канадцу Грэму Фишу (12.33,86). Вторым стал представитель Нидерландов Йоррит Бергсма (12.45,868).

Россиянин Руслан Захаров стал пятым (12.59,830) с новым личным рекордом.

Российские конькобежцы выступали на турнире под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (СКР). Вместо гимна России на церемонии награждения спортсменов звучал музыкальный фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

Следующий чемпионат мира на отдельных дистанциях пройдет в 2023 году.