Казакевич заявила, что ее пока рано называть лидером российской сборной по биатлону

БЛЕД /Словения/, 14 февраля. /ТАСС/. Лидером женской сборной России по биатлону остается Светлана Миронова, даже несмотря на неудачные результаты на чемпионате мира в Поклюке. Об этом журналистам заявила лучшая из россиянок на турнире Ирина Казакевич после гонки преследования, в которой она заняла 23-е место.

Миронова в пасьюте участия не принимала - она не отобралась в гонку, заняв накануне 64-е место в спринте. Ульяна Кайшева в гонке преследования заняла 29-е место, Евгения Павлова - 40-е.

"Меня нельзя назвать лидером сборной, на данный момент им остается Светлана Миронова, хоть у нее и не сложились первые две гонки. Я просто новичок, и я очень рада, что мне дали возможность выступить на чемпионате мира. Еще пару лет назад я мечтала об этом. Спасибо тренерам, что дали мне здесь выступить и возможность стартовать в спринтерской гонке. Для меня это очень важно в плане опыта и движения вперед", - сказала Казакевич.

Включение Казакевич в состав на спринтерскую гонку многие биатлонные эксперты сочли рискованным, поскольку 23-летняя биатлонистка впервые выступает на чемпионате мира.

"Я не могу сказать, что это было не по спортивному принципу. Я выступала на всех этапах Кубка мира, да, результаты были волнообразными, но это мой первый сезон, я не считаю, что оказалась здесь незаслуженно", - сказала она.

Чемпионат мира продлится до 21 февраля, в программе соревнований еще три женские гонки и сингл-микст.