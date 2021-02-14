Российская команда обыграла сборную мира в Матче звезд Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Команда "Звезды России" победила "Звезд мира" со счетом 183:162 в Матче звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

Самым результативным игроком стал защитник петербургского "Зенита" Виталий Фридзон, набравший 57 очков. У "Звезд мира" больше всех очков на счету американского форварда "Химок" Джордана Мики (30).

Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в пятый раз. Помимо игры, он включал в себя конкурсы бросков сверху и трехочковых бросков. Первый Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в 2017 году в Сочи, второй - в 2018-м в Санкт-Петербурге, третий год подряд мероприятие проходит в Москве. Матч звезд следующего года также состоится в Москве.