Баскетболист Фридзон отдаст призовые за Матч звезд Единой лиги ВТБ на благотворительность

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Самый ценный игрок Матча всех звезд Единой лиги ВТБ Виталий Фридзон передаст заработанные 500 тыс. рублей на благотворительные цели. Об этом баскетболист заявил ТАСС.

Команда "Звезды России" победила "Звезд мира" со счетом со счетом 183:162. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве. Самым результативным игроком матча стал Фридзон, набравший 57 очков. Фридзон получил 500 тыс. рублей как самый ценный игрок матча.

"Деньги потрачу на благотворительность", - сказал Фридзон.

Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в пятый раз, третий раз подряд он состоялся в Москве. Мероприятие следующего года также запланировано в столице.