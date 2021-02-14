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Зимние олимпийские виды спорта

Кравцов: российские конькобежцы показали хороший результат и достойный уровень на ЧМ

Президент Союза конькобежцев России выразил надежду на успешное выступление команды на Олимпиаде

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Сборная России по конькобежному спорту продемонстрировала достаточно высокий уровень выступлений на чемпионате мира на отдельных дистанциях. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

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"Учитывая сложность сезона, недостаток стартов, болезни, ребята показали достаточно высокий уровень. Во многих дисциплинах были совсем небольшие отрывы между третьим, вторым и первым местом, - отметил Кравцов. - Понятно, что Павел Кулижников в данный момент находится не в самой оптимальной своей форме. Но то, как выступает сборная, внушает оптимизм, есть большой потенциал, который, надеюсь, мы реализуем на Олимпийских играх".

"Одиннадцать медалей - это хороший результат. Осталось переконвертировать их в более высокую категорию, и для этого у нас есть еще год до Олимпиады", - добавил Кравцов.

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Зимние олимпийские виды спорта
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