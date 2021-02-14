Кравцов: российские конькобежцы показали хороший результат и достойный уровень на ЧМ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Сборная России по конькобежному спорту продемонстрировала достаточно высокий уровень выступлений на чемпионате мира на отдельных дистанциях. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Российская сборная на завершившихся в нидерландском Херенвене соревнованиях завоевала 11 наград (одна золотая, три серебряные и семь бронзовых медалей).

"Учитывая сложность сезона, недостаток стартов, болезни, ребята показали достаточно высокий уровень. Во многих дисциплинах были совсем небольшие отрывы между третьим, вторым и первым местом, - отметил Кравцов. - Понятно, что Павел Кулижников в данный момент находится не в самой оптимальной своей форме. Но то, как выступает сборная, внушает оптимизм, есть большой потенциал, который, надеюсь, мы реализуем на Олимпийских играх".

"Одиннадцать медалей - это хороший результат. Осталось переконвертировать их в более высокую категорию, и для этого у нас есть еще год до Олимпиады", - добавил Кравцов.