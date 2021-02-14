Шведские хоккеисты обыграли финнов в заключительном матче домашнего этапа Евротура

ТАСС, 14 февраля. Сборная Швеции со счетом 3:0 обыграла команду Финляндии в матче заключительного тура третьего этапа Евротура - Шведских хоккейных игр. Соревнования прошли в Мальмё.

Сборная России обыграла команду Чехии и в девятый раз стала победителем Еврохоккейтура

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Заброшенными шайбами отметились Макс Фриберг (27-я минута), Йеспер Селльгрен (29) и Филип Хеландер (41).

Ранее в воскресенье сборная России обыграла команду Чехии со счетом 7:4 и досрочно стала победителем Евротура и Шведских игр.

Шведская команда заняла второе место в турнирной таблице этапа, набрав шесть очков и уступив россиянам два. Финская команда заняла третье место (2 очка), последними стали чехи (2). В общем зачете Евротура шведы вышли на второе место, набрав 11 очков, они опережают чехов по дополнительным показателям. Замыкают таблицу с 8 очками в активе финны, на счету россиян 24 очка.

Заключительный этап Евротура пройдет в Чехии с 13 по 16 мая.