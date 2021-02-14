Кравцов: конькобежка Воронина обладает огромным потенциалом, но на ЧМ чего-то не хватило

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Наталья Воронина обладает огромным потенциалом, но на чемпионате мира она не смогла показать все, на что способна. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Конькобежка Воронина стала второй на дистанции 5 000 м на чемпионате мира

В воскресенье Воронина заняла второе место на чемпионате мира по конькобежному спорту, она преодолела дистанцию 5 000 м за 6 минут 50,997 секунды. Победу одержала представительница Нидерландов Ирен Схаутен (6.48,537), установив личный рекорд. Третье место заняла ее соотечественница Карлейн Ахтеректе (6.52,220). Рекорд мира на этой дистанции принадлежит Ворониной (6.39,02).

"У Натальи есть огромный потенциал, огромные возможности. Чуть-чуть что-то не получилось в этот раз, чего-то не хватило. На 3 000 метров у нее немного не сложился бег, она бежала не совсем в своей манере. Трудно сказать, что произошло на 5 000 метров, конечно, очень быстро пробежала голландка. Может быть, это как-то повлияло", - отметил Кравцов.

"Наталья - рекордсменка мира, спортсменка с огромным потенциалом. Верим, что у нее все получится на главном старте", - добавил собеседник ТАСС.