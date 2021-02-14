{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Туменов заявил, что готов провести бой против Шлеменко в мае

Боец отметил, что у него нет контракта ни с одной организацией

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Альберт Туменов готов провести поединок против Александра Шлеменко. Об этом Туменов заявил ТАСС.

На эту тему
Шлеменко может провести бой на турнире AMC Fight Nights в мае

Шлеменко проведет бой в AMC Fight Nights в мае.

"Да, я готов в мае подраться. Несмотря на то, что в апреле будет Рамадан. Ко мне обращался владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов, я сказал, что пока контракта ни с одной организацией у меня нет. Если будет интересное предложение, я готов", - сказал Туменов.

Туменов является бывшим бойцом UFC и бывшим чемпионом Absolute Championship Akhmat (ACA).

Теги
ММА
Зимние олимпийские виды спорта
Достойный уровень. Российские конькобежцы завоевали 11 медалей на чемпионате мира
Среди них одна золотая, ее выиграла Ангелина Голикова на дистанции 500 метров
Читать полностью