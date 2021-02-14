Туменов заявил, что готов провести бой против Шлеменко в мае

Шлеменко проведет бой в AMC Fight Nights в мае.

"Да, я готов в мае подраться. Несмотря на то, что в апреле будет Рамадан. Ко мне обращался владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов, я сказал, что пока контракта ни с одной организацией у меня нет. Если будет интересное предложение, я готов", - сказал Туменов.

Туменов является бывшим бойцом UFC и бывшим чемпионом Absolute Championship Akhmat (ACA).