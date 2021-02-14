Туменов заявил, что готов провести бой против Шлеменко в мае

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Альберт Туменов готов провести поединок против Александра Шлеменко. Об этом Туменов заявил ТАСС.
Шлеменко проведет бой в AMC Fight Nights в мае.
"Да, я готов в мае подраться. Несмотря на то, что в апреле будет Рамадан. Ко мне обращался владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов, я сказал, что пока контракта ни с одной организацией у меня нет. Если будет интересное предложение, я готов", - сказал Туменов.
Туменов является бывшим бойцом UFC и бывшим чемпионом Absolute Championship Akhmat (ACA).