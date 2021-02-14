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Зимние олимпийские виды спорта

Достойный уровень. Российские конькобежцы завоевали 11 медалей на чемпионате мира

Среди них одна золотая, ее выиграла Ангелина Голикова на дистанции 500 метров
Ангелина Голикова EPA-EFE/VINCENT JANNINK
Описание
Ангелина Голикова
© EPA-EFE/VINCENT JANNINK

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Сборная России заняла четвертое место в общекомандном зачете чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Соревнования прошли в нидерландском Херенвене.

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Первое место у сборной Нидерландов - семь золотых, шесть серебряных и пять бронзовых наград. Второй стала сборная США (2-1-0), третьей - шведская команда (2-0-0). По общему количеству наград россияне стали вторыми после команды Нидерландов, на счету российских конькобежцев одна золотая, три серебряные и семь бронзовых медалей.

"Учитывая сложность сезона, недостаток стартов, болезни, ребята показали достаточно высокий уровень. Во многих дисциплинах были совсем небольшие отрывы, - отметил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. - Понятно, что Павел Кулижников в данный момент находится не в самой оптимальной своей форме. Но то, как выступает сборная, внушает оптимизм, есть большой потенциал, который, надеюсь, мы реализуем на Олимпийских играх. 11 медалей - это хороший результат. Осталось переконвертировать их в более высокую категорию, и для этого у нас есть еще год до Олимпиады".

Единственную золотую медаль в копилку команды принесла Ангелина Голикова, которая выиграла забег на 500 метров. Она стала первой россиянкой за 25 лет, победившей на этой дистанции. В 1996 году 500-метровку выиграла Светлана Журова.

Пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях и рекордсмен мира на дистанциях 500 и 1 000 м Павел Кулижников на турнире в Нидерландах завоевал две серебряные награды (500 и 1 000 м). В конце декабря спортсмен перенес коронавирус, после чего пропустил чемпионат Европы и заключительный этап Кубка мира перед мировым первенством. "Павел уже стал таким брендом, что когда речь заходит о его результатах, то все ждут либо золото, либо золото и мировой рекорд, а когда он завоевывает "только лишь" серебро, к этому спокойно относятся. Но учитывая специфику этого сезона, это неплохой результат, возможно, Павел будет спокойнее настраиваться на следующий олимпийский сезон", - отметила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Потенциал и надежда на Олимпиаду

Рекордсменка мира на дистанции 5 000 м Наталья Воронина на этот раз завоевала серебро, пропустив вперед нидерландку Ирен Схаутен. В составе российской сборной Воронина завоевала бронзу в командной гонке вместе с Евгенией Лаленковой и Елизаветой Голубевой.

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"У Натальи огромный потенциал, огромные возможности. Трудно сказать, что произошло на 5 000 метров, - отметил Кравцов. - Наталья - рекордсменка мира. Верим, что у нее все получится на главном старте".

Две бронзовые награды на турнире завоевал Сергей Трофимов. В первый день соревнований он стал третьим на дистанции 5 000 метров, а затем вместе с Русланом Захаровым и Данилой Семериковым выиграл бронзу в командной гонке. Одной из самых приятных неожиданностей стала бронза Александра Румянцева на дистанции 10 000 метров.

У девушек подобным приятным сюрпризом можно считать бронзовую награду Елизаветы Голубевой на 1 000 метров. Ольга Фаткулина на этом турнире завоевала бронзу на дистанции 500 метров, спортсменка пропустила часть подготовки из-за болезни. Третье место на дистанции 1 500 метров заняла Евгения Лаленкова.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские конькобежцы выступали на турнире под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (СКР). Вместо гимна России на церемонии награждения звучал музыкальный фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

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