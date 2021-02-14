Достойный уровень. Российские конькобежцы завоевали 11 медалей на чемпионате мира

Первое место у сборной Нидерландов - семь золотых, шесть серебряных и пять бронзовых наград. Второй стала сборная США (2-1-0), третьей - шведская команда (2-0-0). По общему количеству наград россияне стали вторыми после команды Нидерландов, на счету российских конькобежцев одна золотая, три серебряные и семь бронзовых медалей.

"Учитывая сложность сезона, недостаток стартов, болезни, ребята показали достаточно высокий уровень. Во многих дисциплинах были совсем небольшие отрывы, - отметил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. - Понятно, что Павел Кулижников в данный момент находится не в самой оптимальной своей форме. Но то, как выступает сборная, внушает оптимизм, есть большой потенциал, который, надеюсь, мы реализуем на Олимпийских играх. 11 медалей - это хороший результат. Осталось переконвертировать их в более высокую категорию, и для этого у нас есть еще год до Олимпиады".

Единственную золотую медаль в копилку команды принесла Ангелина Голикова, которая выиграла забег на 500 метров. Она стала первой россиянкой за 25 лет, победившей на этой дистанции. В 1996 году 500-метровку выиграла Светлана Журова.

Пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях и рекордсмен мира на дистанциях 500 и 1 000 м Павел Кулижников на турнире в Нидерландах завоевал две серебряные награды (500 и 1 000 м). В конце декабря спортсмен перенес коронавирус, после чего пропустил чемпионат Европы и заключительный этап Кубка мира перед мировым первенством. "Павел уже стал таким брендом, что когда речь заходит о его результатах, то все ждут либо золото, либо золото и мировой рекорд, а когда он завоевывает "только лишь" серебро, к этому спокойно относятся. Но учитывая специфику этого сезона, это неплохой результат, возможно, Павел будет спокойнее настраиваться на следующий олимпийский сезон", - отметила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Потенциал и надежда на Олимпиаду

Рекордсменка мира на дистанции 5 000 м Наталья Воронина на этот раз завоевала серебро, пропустив вперед нидерландку Ирен Схаутен. В составе российской сборной Воронина завоевала бронзу в командной гонке вместе с Евгенией Лаленковой и Елизаветой Голубевой.