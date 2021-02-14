Решение об участии "Тамбова" в Кубке России по футболу примут 16 февраля

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Решение об участии футбольного клуба "Тамбов" в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России против "Локомотива" будет принято 16 февраля. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор тамбовчан Павел Худяков.

Матч должен пройти 21 февраля. "Тамбов" испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. 11 февраля Худяков заявил ТАСС, что клуб продолжит существование, если игроки, административный и руководящий составы пойдут на сокращение зарплат.

"Переговоры по сокращению зарплаты с игроками продолжаются, пока они не готовы к сокращению более чем на 30%. На завтра я взял билеты в Крымск, отправляюсь к команде, 16-17 февраля будем обсуждать с ребятами все варианты", - сказал Худяков.

Ранее матч исчез из расписания на официальном сайте "Локомотива". "Если мы не решим [вопрос с сокращением зарплаты], матч не состоится. Пока у нас в заявке восемь-десять человек. Решение, думаю, будет во вторник", - отметил спортивный директор "Тамбова".

Из-за долгов "Тамбову" запрещено регистрировать новых игроков, большая часть футболистов покинула клуб. 4 февраля президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что клубу будет оказана финансовая помощь, а также отметил, что лига сделает все, чтобы сохранить "Тамбов".

"Тамбов" ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги с 13 очками в активе. В чемпионате страны в нынешнем сезоне клубу осталось сыграть 11 матчей. Отставание от 12-го места, которое позволит команде по спортивному принципу сохранить место в РПЛ, составляет 8 очков. В 20-м туре команда из Тамбова 26 февраля должна сыграть в Саранске против волгоградского "Ротора".