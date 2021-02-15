Турецких ватерполистов отстранили от участия в отборе к Играм из-за коронавируса

ТАСС, 15 февраля. Сборная Турции по водному поло отстранена от участия в отборочном турнире к Олимпийским играм в Токио из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в команде. Об этом сообщает портал Total-waterpolo.

Согласно правилам турнира, команда снимается с соревнований в случае трех или более положительных тестов на коронавирус у игроков и персонала. В составе турецкой команды было выявлено четыре случая заражения.

Турецкие ватерполисты должны были сыграть в группе А вместе с командами Грузии, Канады, Бразилии, Черногории и Греции. В группе В играют сборные России, Франции, Румынии, Германии, Хорватии и Нидерландов. В воскресенье россияне обыграли французов со счетом 13:12.

Отборочный турнир, который проходит в нидерландском Роттердаме, завершится 21 февраля.