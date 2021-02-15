Очки Кузнецова и Овечкина не спасли "Вашингтон" от четвертого поражения подряд в НХЛ

ТАСС, 15 февраля. "Питтсбург" обыграл "Вашингтон" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе победителей шайбы забросили Брайан Раст (11-я и 27-я минуты), Брендон Танев (12), Джейк Генцел (31), Зак Астон-Риз (59) и Сидни Кросби (60). У проигравших отличились российский форвард Евгений Кузнецов (6), Якуб Врана (24) и Никлас Бэкстрём (38).

Кузнецов провел первую встречу после пропуска восьми игр из-за протокола лиги о COVID-19. В завершившемся матче нападающий также записал на свой счет результативную передачу, всего в его активе 5 (2+3) очков в нынешнем сезоне. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметился точным пасом и довел количество набранных очков в сезоне до 13 (5+8). Защитник "столичных" Дмитрий Орлов и нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин результативными действиями не отметились.