"Колорадо" в первом матче после паузы из-за протокола о COVID-19 проиграл "Вегасу"

Шайбу забросил Макс Пачиоретти (22-я минута). Российский форвард гостей Валерий Ничушкин провел 300-й матч в регулярных чемпионатах и не отметился результативными действиями.

"Колорадо" провел первый матч с 3 февраля, когда команда вынуждена была уйти на паузу в связи с протоколом лиги о COVID-19. Были перенесены четыре игры с участием команды.

"Вегас" занимает первое место в Западном дивизионе, имея в активе 21 очко в 13 играх. "Колорадо" идет третьим с 15 очками после 13 встреч. 17 февраля команды вновь встретятся друг с другом.