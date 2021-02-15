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НХЛ

"Колорадо" в первом матче после паузы из-за протокола о COVID-19 проиграл "Вегасу"

Встреча завершилась со счетом 0:1
Хоккеисты "Вегаса" Зак Уайтклауд и Макс Пачиоретти AP Photo/John Locher
Описание
Хоккеисты "Вегаса" Зак Уайтклауд и Макс Пачиоретти
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 15 февраля. "Вегас" обыграл "Колорадо" со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбу забросил Макс Пачиоретти (22-я минута). Российский форвард гостей Валерий Ничушкин провел 300-й матч в регулярных чемпионатах и не отметился результативными действиями.

"Колорадо" провел первый матч с 3 февраля, когда команда вынуждена была уйти на паузу в связи с протоколом лиги о COVID-19. Были перенесены четыре игры с участием команды.

"Вегас" занимает первое место в Западном дивизионе, имея в активе 21 очко в 13 играх. "Колорадо" идет третьим с 15 очками после 13 встреч. 17 февраля команды вновь встретятся друг с другом.

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