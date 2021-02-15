Теннисистка Павлюченкова встретится с Касаткиной в третьем круге турнира в Мельбурне

ТАСС, 15 февраля. Россиянка Дарья Касаткина победила соотечественницу Варвару Грачеву в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне (Phillip Island Trophy).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 23-летней Касаткиной. В следующем круге россиянка сыграет с соотечественницей Анастасией Павлюченковой (седьмой номер посева), которая во втором раунде обыграла австралийку Айлу Томлянович (5:7, 6:4, 6:2).

Россиянка Анна Блинкова не смогла пробиться в третий круг, уступив румынке Ирине Бегу со счетом 3:6, 2:6.

Призовой фонд турнира в Мельбурне составляет $235,2 тыс. Соревнования завершатся 19 февраля.