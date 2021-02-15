Даниил Медведев назвал большим достижением выход в четвертьфинал Australian Open

Медведев обыграл американца Маккензи Макдональда в матче четвертого круга турнира со счетом 6:4, 6:2, 6:3. "Впервые выйти в четвертьфинал в Австралии - это действительно волнующе, это большое достижение для меня. Я все время хочу достигать большего, но шаг за шагом. Так что это потрясающе", - сказал Медведев.

"Когда вы играете против Маккензи, он будет стараться контролировать игру, вам просто нужно защищаться, - поделился Медведев. - Я знал, что мне нужно подавать низом, потому что он играет очень плоско и агрессивно. Если вы будете подавать ему высокие мячи, он попытается их уничтожить, он делал это в нескольких моментах. Я просто старался как можно дольше держаться в пойнтах, и сегодня мне удалось использовать все свои шансы."

Медведев располагается на четвертой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), он завоевал девять титулов под эгидой организации. Его лучший результат на турнирах серии Большого шлема - выход в финал Открытого чемпионата США в 2019 году. Выйдя в четвертьфинал, Медведев установил лучший результат на Australian Open, ранее он не проходил дальше четвертого круга. В конце сезона-2020 Медведев выиграл Итоговый турнир ATP, его победная серия, начавшаяся в прошлом году, составляет 18 матчей.

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн. С субботы матчи проходят без зрителей из-за ужесточения мер против коронавируса в штате Виктория.