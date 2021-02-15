Тарпищев: в матче между Рублевым и Медведевым победит тот, у кого окажутся крепче нервы

МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победу в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) между россиянами Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым одержит тот, у кого окажется сильнее нервная система. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В понедельник в матче четвертого круга Рублев обыграл норвежца Каспера Рууда, который отказался доигрывать матч по состоянию здоровья при счете 6:2, 7:6 (7:3) в пользу российского теннисиста. Медведев обыграл американца Маккензи Макдональда со счетом 6:4, 6:2, 6:3. Ранее Медведев и Рублев встречались между собой четыре раза, победы во всех встречах одержал Медведев. В последний раз это произошло на US Open 2020 года, Медведев победил со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5).

"Медведев и Рублев за последнее время прекрасно выучили друг друга и знают чего ожидать. Поэтому будет точно интересно, но сложно спрогнозировать, кто победит. Рублев играет напористее и агрессивно, Медведев - разнообразнее и более изощрен в технико-тактическом плане. Победит тот, кто справится с эмоциями, у кого окажется сильнее нервная система", - сказал Тарпищев.

25-летний Медведев располагается на четвертой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), он завоевал девять титулов под эгидой организации. Его лучший результат на турнирах серии Большого шлема - выход в финал Открытого чемпионата США в 2019 году. Выйдя в четвертьфинал, Медведев установил лучший результат на Australian Open, ранее он не проходил дальше четвертого круга. В конце сезона-2020 Медведев выиграл Итоговый турнир ATP, его победная серия, начавшаяся в прошлом году, составляет 18 матчей.

23-летний Рублев располагается на восьмой строчке рейтинга АТР, завоевав семь титулов под эгидой организации. Выйдя в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии, он повторил свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема, ранее он выходил в четвертьфиналы Открытого чемпионата США (2017, 2020) и Открытого чемпионата Франции (2020).

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн.