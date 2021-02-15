Кафельников: первый сет станет определяющим в матче между Медведевым и Рублевым

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Первый сет четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) между россиянами Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым станет ключевым в плане итогового результата. Такое мнение ТАСС высказал победитель Australian Open и Открытого чемпионата Франции (Roland Garros), вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.

Тарпищев: в матче между Рублевым и Медведевым победит тот, у кого окажутся крепче нервы

В понедельник в матче четвертого круга Рублев обыграл норвежца Каспера Рууда, который отказался доигрывать матч по состоянию здоровья при счете 6:2, 7:6 (7:3) в пользу российского теннисиста. Медведев обыграл американца Маккензи Макдональда со счетом 6:4, 6:2, 6:3.

"Они оба находятся в хорошей форме. Думаю шансы 50 на 50, все будет зависеть от того, кто выиграет первый сет. Думаю, кто выиграет первый сет, выиграет и матч", - считает Кафельников.

Ранее Медведев и Рублев встречались между собой четыре раза, победы во всех встречах одержал Медведев. "Не думаю, что Медведев неудобен для Рублева. Последний раз когда они играли на US Open, по моему мнению, Рублев отдал свой матч. Надеюсь, что послезавтра такой ситуации не будет, будет борьба", - сказал Кафельников.

Ранее в четвертьфинал также вышел россиянин Аслан Карацев, который сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым. "Абсолютно искренне рад за Карацева, он для себя уже совершил большой подвиг. Но это не означает, что ему не нужно будет выкладываться на сто процентов. Думаю, что он будет играть на максимуме, будем надеяться, что и результат будет таким же, как и в предыдущих четырех матчах", - заключил Кафельников.

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн.