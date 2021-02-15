Против проведения Олимпиады в 2021 году выступили 56% японских компаний

ТОКИО, 15 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 56% японских компаний выступили либо за перенос, либо за отмену Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в нынешнем году из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные исследовательской фирмы Tokyo Shoko Research.

За проведение Игр с ограниченным числом зрителей выступили 20% респондентов, без зрителей - 17%, поддержали организацию соревнований в полноценном формате 7,7%. Кроме того, более 70% японских компаний подчеркнули, что отмена или перенос Олимпиады окажет лишь небольшое влияние на объемы их прибыли.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.