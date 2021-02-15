{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Норвежский футболист Бохинен перешел в ЦСКА

Соглашение с 21-летним полузащитником заключено до конца сезона-2024/25
Эмиль Бохинен (слева) EPA-EFE/ORN E. BORGEN
Описание
Эмиль Бохинен (слева)
© EPA-EFE/ORN E. BORGEN

ТАСС, 15 февраля. Полузащитник Эмиль Бохинен перешел из норвежского "Стабека" в московский ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Соглашение с футболистом заключено до конца сезона-2024/25. Сообщается, что Бохинен уже прибыл в расположение команды.

Бохинену 21 год, он является воспитанником "Стабека". За всю карьеру провел 67 матчей в чемпионате Норвегии, в которых отметился девятью голами и восемью результативными передачами. С 2018 года является игроком молодежной сборной Норвегии.

ЦСКА после 19 туров занимает второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 37 очков.

Теги
Российский футбол
Биатлон
Биатлонный тренер Истомин вернется в сборную России после службы в армии
Он был призван в армию на один год прошлой осенью
Читать полностью