Шварценеггер назвал олимпийского чемпиона Власова отличным атлетом и великим мыслителем

Власов умер на 86-м году жизни в субботу. Помимо победы на Олимпиаде 1960 года, на счету Власова серебро Игр 1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на чемпионатах Европы.

ТАСС, 15 февраля. Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов был одним из сильнейших людей в мире и хорошо разбирался в поэзии и политике. Об этом в своем Twitter написал голливудский актер, бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер.

"Юрий Власов всех нас учил, что "невозможно" - это просто слово. Он был первым, кто толкнул 200 кг, и он вдохновил меня, когда я встретил его молодым атлетом в 1961 году. Именно из-за таких людей, как он, я отказываюсь называть себя "self-made" (человек, сделавший себя сам - прим. ТАСС) , - написал Шварценеггер.

"Когда мне посчастливилось по-настоящему узнать его позже, я был потрясен: этот человек был не просто отличным атлетом - он был великим мыслителем, - рассказал Шварценеггер. - Он говорил о поэзии и политике, как профессор, и носил с собой больше книг, чем тяжестей. Он сказал мне, что сила тела ничто по сравнению с силой разума, он был одним из сильнейших людей в мире и считал, что настоящая сила исходит от слов. Он был действительно единственным в своем роде, и я надеюсь, что каждый из нас сможет найти вдохновение в его истории".

"Мне посчастливилось узнать его, и я буду очень по нему скучать. Мои мысли с его семьей", - добавил актер.

Власов Установил 31 мировой рекорд, в том числе пять в троеборье, а также 41 рекорд СССР, являлся знаменосцем команды Советского Союза на летних Олимпийских играх 1960 и 1964 годов. Был награжден орденами Ленина (1960), "Знак Почета" (1965), Трудового Красного Знамени (1969). После завершения спортивной карьеры он профессионально занимался литературной деятельностью, с 1985 по 1987 год являлся президентом Федерации тяжелой атлетики СССР. В 1996 году Власов участвовал в выборах президента России.