Клубы Российской премьер-лиги обсудят ситуацию с "Тамбовом" 16 февраля

ТАСС, 15 февраля. Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), на котором будет обсуждаться ситуация с футбольным клубом "Тамбов", состоится 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Также клубы РПЛ обсудят структуру календаря на будущий сезон, систему финансовой мотивации судей, изменения в санитарный регламент и регламент Тинькофф-РПЛ на остаток сезона.

"Тамбов" испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. 11 февраля спортивный директор тамбовчан Павел Худяков заявил ТАСС, что клуб продолжит существование, если игроки, административный и руководящий составы пойдут на сокращение зарплат.