Матч звезд Единой лиги ВТБ в Москве посетили 4 055 человек

МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ прошел с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, шоу в Москве смогли посетить 4 055 человек. Об этом ТАСС сообщил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Команда "Звезды России" победила "Звезд мира" со счетом 183:162. Встреча прошла в воскресенье на "ВТБ-Арене" в Москве.

"Был "солд-аут" - 4 055 человек посетили наше шоу, - сказал Кущенко. - И надо выразить благодарность Москомспорту и правительству Москвы, мэру Сергею Семеновичу Собянину за то, что удалось провести Матч звезд Единой лиги ВТБ и за уникальную коммуникацию по проведению спортивных мероприятий. Были приняты беспрецедентные решения, увеличена вместимость до 50 процентов, разумеется, [матч прошел] при соблюдении масочного режима, социальной дистанции и всех необходимых санитарных норм".

Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в пятый раз, третий раз подряд он состоялся в Москве. Мероприятие следующего года также запланировано в столице.