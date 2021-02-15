Матыцин считает, что уход Иванова не ухудшит шансы российских легкоатлетов поехать на ЧЕ

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что вынужденный уход Петра Иванова с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) никак не отразится на шансах отечественных легкоатлетов выступить в начале марта на чемпионате Европы в помещении, который пройдет в польской Торуни. Об этом Матыцин сообщил журналистам.

Матыцин уверен, что в ближайшее время российских легкоатлетов пустят на зарубежные старты

"Делается все необходимое, Всероссийская федерация легкой атлетики взаимодействует с World Athletics [Международной ассоциацией легкоатлетических федераций] и экспертами World Athletics. Все обязательства мы выполняем. Видим, что несмотря на временные трудности, связанные с решением CAS [Спортивного арбитражного суда] и приостановлением деятельности Петра Валерьевича Иванова на посту президента, руководство осталось профессиональным. Ирина Привалова пользуется огромным уважением в мировом спортивном сообществе", - заметил Матыцин.

"Я думаю, что все аргументы члены совета учтут и примут решение о предоставлении нашим атлетам возможности выступать в нейтральном статусе на чемпионате Европы. Время еще есть до 24 февраля, когда закончится прием заявок", - добавил министр спорта.

В субботу состоялось заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики, на котором был рассмотрен вопрос о возможности продолжения деятельности Иванова на посту президента ВФЛА после декабрьского решения CAS по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Во время заседания глава ВФЛА заявил, что принял решение временно сложить с себя полномочия в пользу первого вице-президента Ирины Приваловой.

Чемпионат Европы в помещении пройдет с 4 по 7 марта.