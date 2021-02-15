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Кризис в российской легкой атлетике

Матыцин считает, что уход Иванова не ухудшит шансы российских легкоатлетов поехать на ЧЕ

По словам министра, время еще есть до 24 февраля, когда закончится прием заявок для участия в турнире
Министр спорта РФ Олег Матыцин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что вынужденный уход Петра Иванова с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) никак не отразится на шансах отечественных легкоатлетов выступить в начале марта на чемпионате Европы в помещении, который пройдет в польской Торуни. Об этом Матыцин сообщил журналистам.

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"Делается все необходимое, Всероссийская федерация легкой атлетики взаимодействует с World Athletics [Международной ассоциацией легкоатлетических федераций] и экспертами World Athletics. Все обязательства мы выполняем. Видим, что несмотря на временные трудности, связанные с решением CAS [Спортивного арбитражного суда] и приостановлением деятельности Петра Валерьевича Иванова на посту президента, руководство осталось профессиональным. Ирина Привалова пользуется огромным уважением в мировом спортивном сообществе", - заметил Матыцин.

"Я думаю, что все аргументы члены совета учтут и примут решение о предоставлении нашим атлетам возможности выступать в нейтральном статусе на чемпионате Европы. Время еще есть до 24 февраля, когда закончится прием заявок", - добавил министр спорта.

В субботу состоялось заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики, на котором был рассмотрен вопрос о возможности продолжения деятельности Иванова на посту президента ВФЛА после декабрьского решения CAS по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Во время заседания глава ВФЛА заявил, что принял решение временно сложить с себя полномочия в пользу первого вице-президента Ирины Приваловой.

Чемпионат Европы в помещении пройдет с 4 по 7 марта.

Теги
РоссияКризис в российской легкой атлетикеМатыцин, Олег Васильевич
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