Бывший врач "Спартака" Васильков: матчи Кубка России нужно перенести на месяц из-за погоды

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Ближайшие матчи Бетсити - Кубка России по футболу нужно перенести как минимум на месяц из-за погодных условий. Такое мнение ТАСС высказал бывший врач "Спартака" и сборной России Юрий Васильков.

Матчи 1/8 финала запланированы на 20-22 февраля. По прогнозу синоптиков, температура воздуха в этот период времени в Москве, в которой запланированы три матча, может опуститься до 22 градусов мороза.

"Футболист борется не только с физической нагрузкой, но и с погодными условиями. В России самое раннее проводить [матчи] - 10 марта, в феврале рано. Игра в такой холод ни в какие ворота не лезет", - сказал Васильков.

"Раньше могли играть в такую погоду, укутывались и чай горячий пили до и после игры, а сейчас уже не так. Раньше почти все игроки были местные, а теперь все по-другому. И футболистам непривычно играть в таких условиях", - добавил бывший врач "Спартака".

По регламенту Кубка России, в случае если температура воздуха в день игры составит 15 градусов ниже нуля, инспектор матча запрашивает согласие обоих клубов на участие. Если хотя бы одна команда отказывается, игра переносится. Окончательное решение о проведении встречи при наличии согласия от обеих команд остается за главным арбитром.

В 1/8 финала Кубка России пройдут встречи "Зенит" - "Арсенал" и "Динамо" - "Спартак" (обе - 20 февраля), ЦСКА - "СКА-Хабаровск", "Локомотив" - "Тамбов", "Краснодар" - "Сочи", "Ростов" - "Ахмат" (все - 21 февраля), "Уфа" - "Урал" и "Химки" - "Крылья Советов" (обе - 22 февраля).