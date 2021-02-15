Дворкович: шахматный турнир претендентов возобновится 19 апреля в Екатеринбурге

МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шахматный турнир претендентов, который был прерван из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 апреля. Об этом ТАСС сообщил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге 17 марта 2020 года, но был приостановлен 26 марта из-за пандемии коронавируса.

"В соответствии с нашим решением восьмой тур турнира претендентов состоится 19 апреля в Екатеринбурге. И далее до 14-го тура сыграют за 10 дней. Надеемся, что в этот раз все будет хорошо", - сказал Дворкович.

По словам президента FIDE, участники турнира уже 17 апреля должны прибыть в Екатеринбург. "Есть выбор, когда приезжать, в зависимости от расписания рейсов. Но думаю, что большинство сможет приехать до 17 числа. 28 апреля будет заключительный тур, 29 апреля - тай-брейк, но его вероятность мала, учитывая регламент проведения", - подчеркнул Дворкович.

Участники турнира претендентов успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все - по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба - по 2,5).

Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.