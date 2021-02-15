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Зимние олимпийские виды спорта

Состав сборной России на чемпионат мира по лыжной акробатике определится в начале марта

На турнир в Казахстан отправятся семь россиян

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Сборная России по лыжной акробатике проводит тренировочный сбор на курорте "Подолино" в Ярославской области, по его итогам будет определен состав команды на чемпионат мира. Об этом ТАСС рассказал старший тренер сборной России по фристайлу в дисциплине "лыжная акробатика" Александр Понгильский.

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Чемпионат мира по фристайлу в дисциплинах "могул", "парный могул" и "лыжная акробатика" пройдет с 8 по 11 марта в Казахстане. Чемпион мира Максим Буров досрочно одержал победу в общем зачете Кубка мира по фристайлу в соревнованиях по лыжной акробатике.

"Тренировочный сбор проходит в Ярославле, в Подолине. На той базе и трассе, где в этом сезоне состоялся этап Кубка мира. Планируется, что сбор продлится до 5 марта, по итогам подготовки определим состав команды на чемпионат мира. На соревнования в Казахстан у нас отправятся семь спортсменов", - сообщил Понгильский.

"День прилета в Казахстан - 6 марта. Прямых рейсов нет, так что мы, скорее всего, полетим через Стамбул", - добавил собеседник агентства.

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