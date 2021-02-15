Центр прогресса бокса с тренировочной базой открыли в Туле

ТАСС, 15 февраля. Центр прогресса бокса "Пролетарский" открыт в Туле в понедельник. Создание центра будет способствовать развитию бокса в регионе, сообщил на церемонии открытия президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев.

"Новый центр прогресса бокса даст дополнительный импульс развитию нашего вида спорта в Тульской области. Я знаю, что здесь много талантливых боксеров, которые достойно представляют регион на всех уровнях - и российском, и международном. Мы в AIBA прикладываем много усилий для того, чтобы сделать бокс доступным во всех уголках планеты. Этот опыт уже используется для развития бокса во всем мире", - приводит пресс-служба облправительства слова Кремлева.

В центре оборудованы залы для проведения соревнований и тренировок, а также тренажерный зал, зона с беговыми дорожками. Обучение будет проходить в разных возрастных группах, начиная от семи лет. Пресс-служба сообщает, что в Туле также состоялась рабочая встреча губернатора Алексея Дюмина и Умара Кремлева, на которой обсуждалось в том числе строительство еще одного центра прогресса бокса. "Алексей Дюмин поручил своему заместителю Сергею Егорову контролировать реализацию проекта на всех этапах", - отметили в пресс-службе.

Боксом в Тульской области, по информации пресс-службы, занимаются более 1,4 тыс. человек, ежегодно проводится порядка 10 соревнований, восемь спортсменов входят в состав сборной команды России по боксу. В 2021 году в регионе на организацию и участие в соревнованиях по боксу выделено порядка 2,5 млн рублей.