Международная федерация тяжелой атлетики выразила соболезнования близким Юрия Власова

ТАСС, 15 февраля. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) выразила соболезнования в связи с кончиной олимпийского чемпиона Юрия Власова. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Власов умер на 86-м году жизни в субботу. Помимо победы на Олимпиаде 1960 года, на счету Власова серебро Игр 1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на чемпионатах Европы.

"IWF и семья тяжелой атлетики выражает самые искренние соболезнования его семье и близким", - говорится в сообщении.

Власов установил 31 мировой рекорд, в том числе пять в троеборье, а также 41 рекорд СССР, являлся знаменосцем команды Советского Союза на летних Олимпийских играх 1960 и 1964 годов. Был награжден орденами Ленина (1960), "Знак Почета" (1965), Трудового Красного Знамени (1969). После завершения спортивной карьеры он профессионально занимался литературной деятельностью, с 1985 по 1987 год являлся президентом Федерации тяжелой атлетики СССР. В 1996 году Власов участвовал в выборах президента России.