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Футбол в Германии

СМИ: защитник "Баварии" Алаба во вторник объявит об уходе из команды в конце сезона

Срок соглашения австрийца с командой из Мюнхена истекает 30 июня
Давид Алаба EPA-EFE/LARS BARON / POOL
Описание
Давид Алаба
© EPA-EFE/LARS BARON / POOL

ТАСС, 16 февраля. Австрийский футболист германской "Баварии" Давид Алаба во вторник объявит об уходе из команды по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает портал Goal со ссылкой на газету Bild.

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Срок соглашения австрийца с "Баварией" истекает 30 июня.

Ранее газета Marca сообщала, что Алаба уже прошел медобследование и подписал контракт сроком на четыре года с мадридским "Реалом".

В нынешнем сезоне Алаба провел 29 матчей за "Баварию", в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Алаба является игроком "Баварии" с 2009 года. В составе мюнхенцев он девять раз выиграл чемпионат Германии, шесть раз - Кубок Германии, пять раз - Суперкубок страны, дважды становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

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