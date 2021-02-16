Клуб НХЛ "Каролина" обменял Гальченюка в "Торонто" на россиянина Коршкова

ТАСС, 16 февраля. Американский нападающий Алекс Гальченюк перешел из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" в "Торонто" в обмен на российского форварда Егора Коршкова и защитника Давида Варсофски. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Для Гальченюка этот обмен стал вторым за три дня. 13 февраля нападающий перешел в "Каролину" из "Оттавы" в обмен на Райана Дзингела. На следующий день Гальченюк был помещен на драфт отказов. Согласно регламенту НХЛ, после этого игрока может забрать любой клуб лиги в течение суток.

Гальченюку 27 лет, в нынешнем сезоне он провел 8 матчей за "Оттаву" в рамках регулярного чемпионата НХЛ и забросил одну шайбу. Ранее он выступал за "Монреаль", который выбрал его под третьим номером на драфте 2012 года, "Аризону", "Питтсбург" и "Миннесоту".

Коршкову 24 года, он был выбран "Торонто" на драфте НХЛ 2016 года под 31-м номером и провел в составе команды одну игру в сезоне-2019/2020, на его счету один гол. Нынешний сезон Коршков проводит на правах аренды в ярославском "Локомотиве", за который в 53 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал 31 очко (16 голов + 15 результативных передач).