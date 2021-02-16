{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Матч НХЛ между "Далласом" и "Нэшвиллом" перенесен из-за экстремальных погодных условий

Встреча должна была пройти 16 февраля

ТАСС, 16 февраля. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" - "Нэшвилл" перенесен из-за экстремальных погодных условий в Далласе. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Матч должен был пройти 16 февраля, однако тяжелые погодные условия привели к отключению электроэнергии в Далласе, из-за чего по совету мэра города Эрика Джонсона НХЛ приняла решение отложить игру на неопределенный срок.

"Даллас" занимает шестую строчку в таблице Центрального дивизиона, набрав 14 очков в 12 матчах. В начале сезона НХЛ перенесла первые четыре матча команды из-за массового заражения игроков коронавирусом. "Нэшвилл" занимает седьмое место с 12 очками в 15 играх.

Теги
НХЛ
Олимпиада в Токио
Kyodo: совет по выборам главы оргкомитета Олимпиады в Токио проведет первое заседание
В его состав входят восемь человек, главным образом спортсмены
Читать полностью