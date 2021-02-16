Первая шайба Зуба в НХЛ и дубль Дадонова принесли "Оттаве" победу в матче с "Торонто"

Зуб забросил свою первую шайбу в дебютном сезоне в НХЛ. 25-летний российский защитник набрал свое третье очко в восьми матчах за "Оттаву" (1 гол + 2 передачи), на счету Дадонова 8 очков (6+2) в 17 играх. Их одноклубники Никита Зайцев и Артем Анисимов не отметились результативными действиями. Нападающий "Торонто" Илья Михеев также не сумел отличиться.