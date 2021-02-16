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НХЛ

Первая шайба Зуба в НХЛ и дубль Дадонова принесли "Оттаве" победу в матче с "Торонто"

По ходу встречи "Оттава" уступала со счетом 1:5

ТАСС, 16 февраля. "Оттава" обыграла "Торонто" в овертайме со счетом 6:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дрейк Батерсон (13-я минута), Николас Пол (40), Артем Зуб (41), Коннор Браун (46), Евгений Дадонов (58, 64). За "Торонто" отличились Остон Мэттьюс (7, 40), Трэвис Бойд (11), Пьер Энгвалл (22), Джо Торнтон (30).

Зуб забросил свою первую шайбу в дебютном сезоне в НХЛ. 25-летний российский защитник набрал свое третье очко в восьми матчах за "Оттаву" (1 гол + 2 передачи), на счету Дадонова 8 очков (6+2) в 17 играх. Их одноклубники Никита Зайцев и Артем Анисимов не отметились результативными действиями. Нападающий "Торонто" Илья Михеев также не сумел отличиться.

"Торонто" занимает первую строчку в таблице Северного дивизиона с 24 очками в 16 матчах. "Оттава" находится на последнем, седьмом месте, набрав 9 очков за 17 игр.

Следующую встречу команды проведут 18 февраля в Торонто.

В другом матче игрового дня "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:1 на выезде обыграл "Баффало". Голкипер гостей Семен Варламов отразил 20 бросков по своим воротам.

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