Первая шайба Зуба в НХЛ и дубль Дадонова принесли "Оттаве" победу в матче с "Торонто"

ТАСС, 16 февраля. "Оттава" обыграла "Торонто" в овертайме со счетом 6:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дрейк Батерсон (13-я минута), Николас Пол (40), Артем Зуб (41), Коннор Браун (46), Евгений Дадонов (58, 64). За "Торонто" отличились Остон Мэттьюс (7, 40), Трэвис Бойд (11), Пьер Энгвалл (22), Джо Торнтон (30).
What a way to score your first @NHL goal, Zub!! pic.twitter.com/9YcN4hz7aT— NHL GIFs (@NHLGIFs) February 16, 2021
Зуб забросил свою первую шайбу в дебютном сезоне в НХЛ. 25-летний российский защитник набрал свое третье очко в восьми матчах за "Оттаву" (1 гол + 2 передачи), на счету Дадонова 8 очков (6+2) в 17 играх. Их одноклубники Никита Зайцев и Артем Анисимов не отметились результативными действиями. Нападающий "Торонто" Илья Михеев также не сумел отличиться.
EVGENII DADONOV COMPLETES THE COMEBACK IN OT! pic.twitter.com/ZSuIKigIpD— NHL (@NHL) February 16, 2021
"Торонто" занимает первую строчку в таблице Северного дивизиона с 24 очками в 16 матчах. "Оттава" находится на последнем, седьмом месте, набрав 9 очков за 17 игр.
Следующую встречу команды проведут 18 февраля в Торонто.
В другом матче игрового дня "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:1 на выезде обыграл "Баффало". Голкипер гостей Семен Варламов отразил 20 бросков по своим воротам.