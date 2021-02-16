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Летние олимпийские виды спорта

СМИ: призер Олимпиады по плаванию Миллер арестован по обвинению в торговле наркотиками

Бывшему спортсмену и его сообщнику предъявлено обвинение в поставке наркотиков стоимостью $1,6 млн
Скотт Миллер EPA-EFE/DEAN LEWINS
Описание
Скотт Миллер
© EPA-EFE/DEAN LEWINS

ТАСС, 16 февраля. Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по плаванию австралиец Скотт Миллер обвиняется в распространении наркотиков. Об этом сообщает агентство AFP.

По сообщению источника со ссылкой на австралийскую полицию, бывший спортсмен и его сообщник были арестованы в ходе полицейского рейда в окрестностях Сиднея. Им было предъявлено обвинение в поставке наркотиков стоимостью $1,6 млн.

Также отмечается, что представитель полиции назвал 45-летнего Миллера главой "преступного синдиката", который торговал наркотиками по всему штату Новый Южный Уэльс.

На Олимпийских играх 1996 года Миллер завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м баттерфляем, а также бронзовую в комбинированной эстафете 4х100 м. На чемпионатах мира на короткой воде на его счету одна золотая и две серебряные медали.

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Летние олимпийские виды спорта
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