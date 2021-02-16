СМИ: призер Олимпиады по плаванию Миллер арестован по обвинению в торговле наркотиками

ТАСС, 16 февраля. Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по плаванию австралиец Скотт Миллер обвиняется в распространении наркотиков. Об этом сообщает агентство AFP.

По сообщению источника со ссылкой на австралийскую полицию, бывший спортсмен и его сообщник были арестованы в ходе полицейского рейда в окрестностях Сиднея. Им было предъявлено обвинение в поставке наркотиков стоимостью $1,6 млн.

Также отмечается, что представитель полиции назвал 45-летнего Миллера главой "преступного синдиката", который торговал наркотиками по всему штату Новый Южный Уэльс.