Футболист "Рубина" Сайто пропустит около четырех месяцев из-за травмы

ТАСС, 16 февраля. Японский полузащитник "Рубина" Мицуки Сайто пропустит около четырех месяцев из-за повреждения связочного аппарата голеностопного сустава. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Сайто получил травму во время тренировки на сборе в Турции. Во вторник 22-летний японец был успешно прооперирован в Финляндии.

"Рубин" в декабре объявил об аренде Сайто у японского "Сёнана". Договор рассчитан на 1,5 года с правом выкупа. Пока футболист не провел ни одного официального матча в составе казанского клуба.

После 19 туров "Рубин" с 28 очками занимает девятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге.