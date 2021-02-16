{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Путин: победа Ангелины Голиковой стала вкладом в развитие традиций конькобежной школы

Президент отметил мастерство, физическую подготовку и бойцовский характер спортсменки

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Ангелину Голикову с победой на чемпионате мира по конькобежному спорту в Херенвене на дистанции 500 метров.

"Этот триумф убедительно подтвердил ваше блестящее мастерство, отличную физическую подготовку и по-настоящему бойцовский характер, стал значимым вкладом в развитие замечательных традиций отечественной конькобежной школы, - говорится в поздравлении главы государства, текст которого опубликован во вторник на сайте Кремля. - И конечно, самые добрые, искренние слова признания - в адрес ваших тренеров и наставников".

Ангелина Голикова, которая выиграла забег на 500 метров, принесла единственную золотую медаль в копилку российской команды. Она стала первой россиянкой за 25 лет, победившей на этой дистанции. В 1996 году 500-метровку выиграла Светлана Журова.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЗимние олимпийские виды спорта
ММА
Организация Bellator продлила отстранение Харитонова после драки с Яндиевым
У Харитонова были диагностированы переломы носа и орбитальной кости
Читать полностью