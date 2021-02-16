Организация Bellator продлила отстранение Харитонова после драки с Яндиевым

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Организация Bellator продлила отстранение российского бойца Сергея Харитонова после драки с Адамом Яндиевым. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Сергей прошел медобследование. Пока к боям его не допустили", - сказал собеседник агентства.

В ноябре прошлого года Харитонов был избит бойцом Адамом Яндиевым. У Харитонова были диагностированы переломы носа и орбитальной кости.

Позднее спортсмен был дисквалифицирован Bellator на три месяца из-за проблем со здоровьем. Харитонов также отказался от операций на носу и орбитальной кости.