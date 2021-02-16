Путин выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона Юрия Власова

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике 1960 года Юрия Власова, умершего в минувшую субботу на 86-м году жизни. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Юрий Власов был прославленным спортсменом, олимпийским чемпионом, сильным, волевым, целеустремленным человеком. Исключительное трудолюбие и самоотдача позволили ему блестяще реализовать свой незаурядный потенциал, вписать яркие, поистине легендарные страницы в историю отечественной и мировой тяжелой атлетики, многое сделать на общественном поприще", - отмечает глава государства в телеграмме родным и близким спортсмена.

Помимо победы на Олимпиаде 1960 года, на счету Власова серебро Игр 1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на чемпионатах Европы. Он установил 31 мировой рекорд, в том числе пять в троеборье, а также 41 рекорд СССР, являлся знаменосцем команды Советского Союза на летних Олимпийских играх 1960 и 1964 года. После завершения спортивной карьеры Власов профессионально занимался литературной деятельностью, с 1985 по 1987 год являлся президентом Федерации тяжелой атлетики СССР. В 1996 году участвовал в выборах президента России.