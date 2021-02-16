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Допинг в спорте

РУСАДА открыло в январе четыре дела о возможных нарушениях антидопинговых правил

За 12 месяцев 2020 года агентство выявило 108 возможных нарушений
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе открыло четыре дела о возможных нарушениях спортсменами антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

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"В январе 2021 года было открыто четыре дела о возможных нарушениях антидопинговых правил", - сказал представитель пресс-службы.

За 12 месяцев 2020 года РУСАДА выявило 108 возможных нарушений. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, фамилии нарушителей могут быть обнародованы только после окончания расследования.

В 2019 году РУСАДА выявило 202 случая возможных нарушений спортсменами антидопинговых правил, в 2018-м - 146. В 2017 году, когда РУСАДА не имело статуса соответствия, его сотрудниками было выявлено 59 случаев возможных нарушений.

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