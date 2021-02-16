Кафельников: Карацев сумел выйти в полуфинал Australian Open за счет эмоций

МОСКВА, 16 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Аслан Карацев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису благодаря своим эмоциям в игре. Такое мнение ТАСС высказал победитель Australian Open 1999 года, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Дэвиса, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.

Во вторник Карацев в 1/4 финала турнира обыграл болгарина Григора Димитрова со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

"Честно говоря, никто не ожидал, что Аслан дойдет до этой стадии, но я, как и многие россияне, рад такому результату. Карацев приятно удивил в очередной раз", - сказал Кафельников.

"За счет эмоций в первую очередь [Карацев сумел выйти в полуфинал]. Говорить о его физическом состоянии, находясь в Москве, не могу - он сам должен сказать. В любом случае положительные эмоции, которые у него есть, наверняка помогут ему выступить и в полуфинале. Вне зависимости от того, какой будет соперник - Джокович или Зверев", - отметил он.

"В любом случае для него это феноменальный результат. Я абсолютно искренне рад за него", - добавил собеседник агентства.