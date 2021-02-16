Ситуация вокруг сборной России по биатлону напомнила Польховскому передачу "Пусть говорят"

БЛЕД /Словения/, 16 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Валерий Польховский не понимает причину появления разговоров о том, что биатлонистам на чемпионате мира надо было жить не в горах Поклюки, рядом со стадионом, а в ближайшем городе Блед. Об этом он заявил ТАСС.

Российские биатлонисты неудачно стартовали на чемпионате мира, оставшись без медалей в первых пяти гонках турнира. В этой связи появились предположения, что команда ошиблась с местом проживания в Словении.

"Прежде чем принять решение, я советуюсь со старшими тренерами, решение мы принимаем после. Места внизу были, есть и сейчас, но никто туда ехать не захотел. Все знали: кто хочет - езжайте, но все посчитали, что здесь будет лучше. Откуда теперь все эти разговоры, понятия не имею, ко мне никто не подходил с перемещением", - сказал Польховский.

"Так что это все разговоры. Как в передаче "Пусть говорят", - заметил он.

Главный тренер подчеркнул, что у команды на чемпионате мира была возможность разместить биатлонистов как в горах, так и в Бледе. По его словам, спортсмены со старшими тренерами решили, что лучше жить в Поклюке, поскольку это избавит от ежедневных поездок из города в горы. "У нас сказали: нет, мы ездить оттуда не будем, будем жить наверху. Если же теперь возникают вопросы, то подходите - мы сядем и обсудим", - добавил он.

Чемпионат мира продлится до 21 февраля, в программе соревнований еще семь гонок.