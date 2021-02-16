Польховский ответил на критику выбора места подготовки российских биатлонистов к ЧМ

Российские биатлонисты остались без медалей в первых пяти гонках турнира. Эксперты высказали предположение, что российская сборная ошиблась с местом подготовки к турниру. Она более двух недель готовилась в горах словенской Поклюки - в месте проведения чемпионата мира. Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов отмечал, что хотел бы провести сбор в Антхольце (Италия).

"С выводами поторопились, этого нельзя было делать. Чемпионат длительный, поэтому у всех должен быть один настрой - работать на результат. Чего паниковать? Нельзя этого делать, потому что спортсмены все это быстро впитывают, начинают предлагать другие варианты. Нужно идти намеченным путем, ничего страшного нет. В горной подготовке все тренеры сильны, поэтому считаю, что пока проявлена поспешность", - сказал Польховский.

"Такое выступление не может объясняться только пребыванием здесь [перед чемпионатом мира]. Паниковать не надо, я и спортсмены настроены бороться дальше. Впереди много гонок", - заметил он.

Польховский обратил внимание на то, что выбор Поклюки местом подготовки не помешал другим сборным показать хорошие результаты на старте турнира. Он считает, что основная причина неудачных результатов российских спортсменов заключается в слабой стрельбе.

"У нас нет ни одного нуля [в стрельбе], вот над чем надо работать и над чем думать, - сказал главный тренер. - Надо советоваться со спортсменами, общаться, предлагать варианты, как поправить ситуацию. Мы здесь 16 дней катались, но некоторые в интервью говорят, что не смогли наработать. Ну так чьи это проблемы, что ты не смог наработать? А что ты тогда делал: на диване лежал? Поэтому тренеры должны все еще раз обсудить со спортсменом. Ведь работы действительно было проделано много".