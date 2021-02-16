Чемпионат России по самбо 2021 года пройдет в новых весовых категориях

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Чемпионат России по самбо, который состоится в Оренбурге с 27 февраля по 1 марта, пройдет по новым правилам в новых весовых категориях. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации самбо и Европейской федерации самбо Сергей Елисеев.

В течение трех соревновательных дней спортсмены разыграют комплекты медалей в 22 новых весовых категориях: до 53 кг, 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, свыше 98 кг (мужчины); 50 кг, 59 кг, 54 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, свыше 80 кг (женщины); 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, свыше 98 кг (боевое самбо). Победители турнира получат право на участие в чемпионате мира, который пройдет 16-18 ноября в Москве, серебряные призеры - в чемпионате Европы, который состоится 21-22 мая в Италии.

"В правилах есть небольшие изменения, в частности это касается весовых категорий и возрастов. Весовые категории сокращены до семи, у юниоров - до восьми. Мы значительно откорректировали систему замечаний и предупреждений, но на тактику борьбы это особо влияния иметь не будет. Мы привели к соответствию вещи, которые требовали особого внимания", - сообщил Елисеев.

"Результаты будут непредсказуемыми из-за смены весовых категорий, поскольку лидеры еще не определились. Думаю, здесь потребуется еще значительное время для стабилизации", - отметил Елисеев.

Решение о сокращении весовых категорий в самбо было принято 1 октября 2019 года на заседании исполнительного комитета Международной федерации самбо в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета. Самбо как вид спорта получил временное признание МОК в ноябре 2018 года.