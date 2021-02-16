Черчесов может обсудить с Нурмагомедовым возможность тренировок в сборной России

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов готов пообщаться с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым по поводу тренировок в национальной команде. Об этом Черчесов заявил журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

"Такие серьезные вопросы надо обсуждать за столом. Идея о том, чтобы пообщаться, имеет право на жизнь. Тренироваться - надо думать", - сказал Черчесов.

Нурмагомедов завершил карьеру в смешанных единоборствах в октябре 2020 года после боя против американца Джастина Гэтжи. При этом боец заявил, что хотел бы попробовать себя в футболе. В конце января Нурмагомедов сыграл в товарищеском матче с участием футболистов московского "Спартака".