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Сборные по футболу

Черчесов может обсудить с Нурмагомедовым возможность тренировок в сборной России

Ранее боец заявил, что хотел бы попробовать себя в футболе
Хабиб Нурмагомедов и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Сергей Савостьянов/ТАСС
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Хабиб Нурмагомедов и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов готов пообщаться с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым по поводу тренировок в национальной команде. Об этом Черчесов заявил журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

"Такие серьезные вопросы надо обсуждать за столом. Идея о том, чтобы пообщаться, имеет право на жизнь. Тренироваться - надо думать", - сказал Черчесов.

Нурмагомедов завершил карьеру в смешанных единоборствах в октябре 2020 года после боя против американца Джастина Гэтжи. При этом боец заявил, что хотел бы попробовать себя в футболе. В конце января Нурмагомедов сыграл в товарищеском матче с участием футболистов московского "Спартака".

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