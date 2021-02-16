Музыка Чайковского будет звучать на награждении российских фигуристов на чемпионате мира

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Музыкальный фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского будет звучать на церемонии награждения в случае победы российских спортсменов на чемпионате мира по фигурному катанию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев.

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Продолжительность фрагмента составит около одной минуты. На турнире российская сборная по фигурному катанию выступит под сокращенным названием Федерации фигурного катания на коньках России - The Figure Skating Federation of Russia (FSR).

Ранее фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского звучал при награждении российских спортсменов на чемпионате мира по конькобежному спорту, который прошел в нидерландском Херенвене с 11 по 14 февраля. Также он будет звучать нам мировом первенстве по шорт-треку, которое состоится с 5 по 7 марта в нидерландском Дордрехте.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны.

Турнир пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.