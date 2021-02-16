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Фигурное катание

Михаил Коляда не выступит в финале Кубка России по фигурному катанию

Спортсмен, уже завоевавший место в российской команде на чемпионат мира, примет участие в международном турнире в Гааге
Михаил Коляда Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Михаил Коляда
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Чемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда пропустит финал Кубка России. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Финал Кубка России пройдет в Москве с 27 февраля по 2 марта. Турнир является этапом отбора в российскую команду на чемпионат мира в Стокгольме (22-28 марта). Коляда уже отобрался в команду в качестве победителя чемпионата России в текущем сезоне.

"Коляда не выступит в финале Кубка России, - сообщил Коган. - Спортсмен заявлен на международный турнир в Гааге".

Международный турнир в нидерландской Гааге Challenge Cup пройдет с 25 по 28 февраля.

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