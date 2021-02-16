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Пандемия COVID-19

ФМБА: вакцина "Спутник V" разрешена атлетам и не нарушает антидопинговое законодательство

В ФМБА считают, что лучше привиться, чем переболеть
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" разрешена спортсменам и не нарушает антидопинговое законодательство. Об этом журналистам сообщил директор центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Андрей Жолинский.

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"Этот вопрос стоит на контроле, предстоят Олимпийские игры в Токио и много других соревнований, - сказал Жолинский, отвечая на вопрос ТАСС. - Естественно, коллективный иммунитет среди спортсменов сборных России - это важно. Все исследования уже прошли, вакцинация никаким образом не влияет на антидопинговое законодательство, вакцина разрешена. Если вы спросите, лучше переболеть или привиться, то, конечно, лучше привиться".

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.

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Пандемия COVID-19
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