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Допинг в спорте

РУСАДА получило в январе от атлетов пять запросов на использование запрещенных препаратов

Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение использовать лекарственные препараты, содержащие запрещенные WADA вещества

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе получило от российских спортсменов пять запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вещества.

"В январе в РУСАДА поступило пять запросов от спортсменов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов", - сообщили в пресс-службе.

В 2020 году в РУСАДА поступило 67 запросов, в 2019-м - 104.

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