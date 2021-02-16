Матыцин: Россия выступает за укрепление спортивного сотрудничества между странами СНГ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российская Федерация считает важным укрепление сотрудничества в сфере физической культуры и спорта со странами СНГ. Об этом министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил на встрече с послами стран СНГ.

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"Важно, чтобы крупные спортивные соревнования не стали площадкой для выяснения политических отношений, спорт должен строиться на принципах равноправия, - сказал Матыцин. - Сейчас видны примеры политизации спортивных мероприятий, и отношения определенных стран основаны на неуважении принципов той или иной страны. Этим деструктивным проявлениям мы будем противодействовать, формировать инструменты для защиты прав спортсменов".

"Российская Федерация выступает за укрепление спортивного сотрудничества между странами СНГ. Важно наращивать и взаимодействие по борьбе с допингом в спорте", - добавил министр спорта.